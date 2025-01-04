Экипаж рейса Сочи - Уфа сообщил о фантомных метках в небе

Самолет, направлявшийся из Сочи в Уфу, во время посадки сообщил о наличии фантомных меток. По информации портала «Авиаинцидент», на высоте 3000 футов экипаж обнаружил более десяти ложных сигналов на приборе системы предупреждения о возможном столкновении.

Три из них располагались под воздушным судном, пять — с левой стороны. Были замечены и другие метки, которые появлялись и исчезали. В то время как в воздухе не находилось других самолетов. Несмотря на это, авиалайнер, принадлежащий компании «Победа», приземлился без происшествий.