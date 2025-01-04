В Башкирии накажут водителя, который привязал к машине табун лошадей

В Стерлитамаке водителю грозит наказание за жестокое обращение с лошадьми. Сотрудники госавтоинспекции Стерлитамака начали проверку после появления в соцсетях видео, на котором привязанный табун лошадей бежит за внедорожником. Местные жители сообщили, что такое происходит регулярно. Водитель использует этот способ для «перевозки» как лошадей, так и пони.

Фото №1 - В Башкирии накажут водителя, который привязал к машине табун лошадей

Отделом госавтоинспекции Стерлитамака начато административное расследование в отношении водителя внедорожника, перевозившего лошадей в нарушение норм законодательства. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

 пресс-служба ГАИ г.Стерлитамак

Однако владелица животных утверждает, что данный способ перевозки является «самым безопасным». В ее конно-спортивном клубе содержится 20 лошадей. По ее словам, скакуны не пробегают более пяти километров, поэтому она не рассматривает возможность приобретения специального прицепа.

Фото:  «Честный репортаж», ТГ.

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