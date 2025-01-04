В Башкирии после боя курантов задержали первую нетрезвую женщину за рулем

В Салавате на улице Космонавтов сразу после полуночи была задержана 49-летняя женщина, управлявшая автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов в своих соцсетях.

Инспекторы обратили внимание на неуверенное движение ее «Киа Пиканто». При проведении освидетельствования у нее обнаружили 0.181 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Как выяснилось, женщина выпила в гостях и возвращалась с мужем домой.

По данному факту на нее составили протокол. Автомобиль поместили на штрафстоянку.