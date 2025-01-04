В Башкирии с начала года произошло 43 пожара

С начала нового 2025 года в Башкортостане произошло 43 пожара, при которых погибло два человека. В связи с этим в регионе в новогодние праздники проходят противопожарные рейды. Так, в Кармаскалинском районе сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям провели проверки, осмотрели помещения, раздали памятки, а также посоветовали установить пожарный извещатель тем, у кого его нет.

Вот такой новогодний подарок преподнесли ветерану спецоперации сотрудники госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Участник СВО месяц назад вернулся с передовой с ранением. В ходе профилактического рейда ему вручили новый пожарный извещатель.

Элементарные правила пожарной безопасности в семье Ишмаковых знают даже дети. В их доме все и всегда соблюдают условия использования электроприборов. Во время рейда проверили не только наличие пожарной сигнализации и автономных дымовых извещателей, но и осмотрели состояние электропроводки.

В Башкортостане профилактические рейды будут проводить до 8 января. Цель данных мероприятий — научить людей культуре безопасности и привить её подрастающему поколению.