В Уфе открылась выставка картин «Настроение красок»

В Уфе открылась выставка картин сотрудника городского клинического перинатального центра Эльвиры Галямовой под названием «Настроение красок». Акушер медицинского учреждения с 35-летним стажем собственноручно создает работы в одной из студий башкирской столицы.
Увлечением занята на протяжении двух лет. За это время она написала около сорока полотен. Как правило, женщина изображает пейзажи, цветы и фрукты. Причем к хобби пристрастилась и дочь Эльвиры Галямовой, которая вместе с мамой проводит свободное время в мастерской.
Кроме студентов, в студию любят приходить люди из самых разных сфер. Это спортсмены, юристы, в общем, все те, кто никогда еще не держал кисть. Каждому художнику в мастерской предоставляют все необходимые материалы и инструменты, чтобы создавать картины.