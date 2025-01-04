В Уфе открылась выставка картин «Настроение красок»

В Уфе открылась выставка картин сотрудника городского клинического перинатального центра Эльвиры Галямовой под названием «Настроение красок». Акушер медицинского учреждения с 35-летним стажем собственноручно создает работы в одной из студий башкирской столицы.

Увлечением занята на протяжении двух лет. За это время она написала около сорока полотен. Как правило, женщина изображает пейзажи, цветы и фрукты. Причем к хобби пристрастилась и дочь Эльвиры Галямовой, которая вместе с мамой проводит свободное время в мастерской.