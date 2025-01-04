В Башкирии братья-близнецы создают шедевры из дерева

Братья-близнецы из Мишкинского района своими руками создают деревянные изделия. Творения мастеров славятся по всей республике. Занимаясь резьбой по дереву с самого детства, на одно небольшое изделие у них уходит не больше десяти минут.

Через пару часов эта, казалось бы, неприметная деревянная заготовка превратится в узорчатую фруктовницу. Ловкими движениями рук с помощью специальной стамески Дим Галимов создает шедевры из дерева. По словам ремесленника, все началось с детского интереса и любви к природе, которые переросли в дело всей жизни.

Любовь с детства, наверное. Любил в лесу ходить. Хотелось рисовать лес. Вот я постоянно раньше рисовал акварелью, маслом, потом на дерево перешел. Дим Галимов, ремесленник

Профессионализм и никакого волшебства. Вся эта посуда изготовлена мастером вручную. Например, толкушка. Ее сделали буквально за 5-7 минут на наших глазах. Особым спросом пользуются у хозяек Мишкинского района посуда и предметы обихода.

Всё создается в мастерской. Мужчина отремонтировал и обустроил гараж еще пять лет назад — провел отопление и закупил оборудование. Изделия Дима пользуются спросом по всей республике. Часто заказывают лестницы и мебель, особенно быстро разбирают шахматные наборы и шкатулки.

Но в этой истории герой не один, художник-оформитель Рим Галимов ничуть не отстает от брата. Ежегодно совместными усилиями оформляют центральный новогодний городок, участвуют в выставках и конкурсах, занимая призовые места. Прототипом большинства общих работ стал символ района — мишка.

Афиши пишу, стены оформляю, всякие работы. То для театра делаем декорации. Дерево — липа это, медведей я давно делаю, всяких делаю — большие и маленькие. Всякие подставки, тут свечи ставить можно. Рим Галимов, ремесленник