В Башкирии братья-близнецы создают шедевры из дерева

Братья-близнецы из Мишкинского района своими руками создают деревянные изделия. Творения мастеров славятся по всей республике. Занимаясь резьбой по дереву с самого детства, на одно небольшое изделие у них уходит не больше десяти минут.
Через пару часов эта, казалось бы, неприметная деревянная заготовка превратится в узорчатую фруктовницу. Ловкими движениями рук с помощью специальной стамески Дим Галимов создает шедевры из дерева. По словам ремесленника, все началось с детского интереса и любви к природе, которые переросли в дело всей жизни.
Профессионализм и никакого волшебства. Вся эта посуда изготовлена мастером вручную. Например, толкушка. Ее сделали буквально за 5-7 минут на наших глазах. Особым спросом пользуются у хозяек Мишкинского района посуда и предметы обихода.
Всё создается в мастерской. Мужчина отремонтировал и обустроил гараж еще пять лет назад — провел отопление и закупил оборудование. Изделия Дима пользуются спросом по всей республике. Часто заказывают лестницы и мебель, особенно быстро разбирают шахматные наборы и шкатулки.
Но в этой истории герой не один, художник-оформитель Рим Галимов ничуть не отстает от брата. Ежегодно совместными усилиями оформляют центральный новогодний городок, участвуют в выставках и конкурсах, занимая призовые места. Прототипом большинства общих работ стал символ района — мишка.
Ручная работа — дело непростое, требует не только ловкости рук, но и понимания материала, с которым работаешь. На каждом этапе — от выбора древесины до доводки изделия — необходимы сосредоточенность и самоотдача. Мастер создает предметы, оставляя частичку своей души, тем самым делая их неповторимыми.