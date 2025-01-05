В Башкирии бдительный гражданин помог задержать пьяного водителя

В Уфимском районе удалось задержать пьяного водителя иномарки благодаря внимательному гражданину, рассказал глава ГАИ РБ Владимир Севастьянов.
Неравнодушный житель сообщил, что водитель автомобиля «Ехееd Lx» передвигается по деревне Шмидтово в нетрезвом состоянии. Прибывшие на место сотрудники ГАИ остановили 40-летнего мужчину, у которого были заметны признаки опьянения. Когда автоинспекторы предложили пройти медицинское освидетельствование, водитель отказался.
В результате на него составили административный протокол за отказ от проверки.
В Госавтоинспекции республики напомнили, что о нарушителях правил дорожного движения можно сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ: 8-347-279-32-92 или в чат-боте в телеграме.
Фото: ГАИ по РБ.