В Уфе 37-летний мужчина провел четыре часа в подвале

В Уфе 37-летний мужчина оказался в затруднительном положении. Накануне ночью в дежурную службу поступил звонок о том, что он упал в подвал одного из жилых домов на улице Богдана Хмельницкого.

На место происшествия были направлены спасатели и медики. Как выяснилось, мужчина возвращался домой и, поскользнувшись в темноте, упал по лестнице в приямок. Он пролежал там около четырех часов, пока его не услышал прохожий. При падении его нога застряла между прутьями металлической лестницы.