В Уфе 37-летний мужчина провел четыре часа в подвале

В Уфе 37-летний мужчина оказался в затруднительном положении. Накануне ночью в дежурную службу поступил звонок о том, что он упал в подвал одного из жилых домов на улице Богдана Хмельницкого.

Фото №1 - В Уфе 37-летний мужчина провел четыре часа в подвале

На место происшествия были направлены спасатели и медики. Как выяснилось, мужчина возвращался домой и, поскользнувшись в темноте, упал по лестнице в приямок. Он пролежал там около четырех часов, пока его не услышал прохожий. При падении его нога застряла между прутьями металлической лестницы.

Спасатели успешно достали мужчину, уложили его на носилки и передали медикам для дальнейшей помощи.

Фото: УГЗ г.Уфа, ТГ.

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