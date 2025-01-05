В Башкирии успешно завершились поиски пропавшего 16-летнего туриста

В Белорецком районе Башкирии 16-летний турист потерялся во время восхождения на гору, однако поиски завершились благополучно — юноша был найден.

По информации Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, он отвлекся от группы на спуске с горы 3-я Малиновая и выбрал неправильный маршрут. Спасатели выехали на его поиски, но вскоре юный турист самостоятельно вышел на тропу к деревне Отнурок и не нуждался в медицинской помощи.