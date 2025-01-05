Уфимские кардиологи провели операцию с использованием 3D-моделирования

В Уфе хирурги провели уникальную операцию. Главврач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева сообщила, что перед проведением процедуры была создана 3D модель, на основе которой смоделировали специальные отверстия в имплантируемой металлической сетке, предназначенной для артерий.

После этого стен-графт был подготовлен для установки. Через бедренную артерию хирурги, учитывая технические сложности, ввели эндопротез в аорту, после чего успешно провели имплантацию.

Контрольная ангиография во время операции показала, что просвет аорты восстановился полностью. В команде хирургов под руководством заведующего отделением Хафизова работали рентгенхирурги Идрисов и Катаев, а также анестезиолог Челотканов и операционная медсестра Хайдарова.