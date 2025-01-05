В Башкирии вандалы разрушили новогодний городок

В Салавате вандалы повредили новогодний городок. Об этом сообщил мэр города Альберт Муталов в своих соцсетях.

По его словам, пострадали освещение, оборудование арки и фигуры коней. Для восстановительных работ потребуются время и средства, которые могли бы быть использованы на более значимые проекты.

Мэр выразил свое недовольство по поводу такого отношения к общему имуществу. Он призвал жителей уважительно относиться к труду тех, кто старается сделать город красивым и комфортным.