В Башкирии за пять дней зафиксировали 58 пожаров

За пять дней 2025 года в Башкирии зафиксировали 58 пожаров. Огонь унёс жизни 3 человек. Об этом рассказали в МЧС.
В холодное время года увеличивается количество пожаров, связанных с нарушением правил безопасности при эксплуатации электроприборов и топке печей.
В МЧС напомнили жителям республики о правилах безопасности:
— Производить чистку дымоходов и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца. Не поручать надзор за топящимися печами малолетним детям, не располагать дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе. Топить печь 2-3 раза в день не более 1-1,5 час, чтобы не перекалить.
— Нельзя пользоваться электроприборами с видимыми повреждениями изоляции и перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов.
— Никогда не курить, лежа в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Тушить сигарету только в пепельнице и ни в коем случае не бросай окурки и спички на пол.
Фото: МЧС по РБ.