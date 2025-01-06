В Башкирии за пять дней зафиксировали 58 пожаров

— Производить чистку дымоходов и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца. Не поручать надзор за топящимися печами малолетним детям, не располагать дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе. Топить печь 2-3 раза в день не более 1-1,5 час, чтобы не перекалить.