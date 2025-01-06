В Башкирии отравились 15 туристов из Москвы

На базе отдыха в Октябрьском отравились 15 туристов из Москвы. В следственном комитете начали расследование случившегося.

8 взрослых и 7 детей почувствовали недомогание. Они покинули базу отдыха, пытались лечиться самостоятельно, но после обратились к врачам Уфы. Медики диагностировали у туристов признаки ротавирусной инфекции. Отдыхающие также пожаловались на неудовлетворительные санитарные условия на базе отдыха.