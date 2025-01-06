В Башкирии задержали 58 водителей в состоянии опьянения

В Башкирии сотрудники ГАИ за сутки задержали 58 нетрезвых водителей.
В ведомстве отметили, что 21 декабря было задержано 50 водителей «подшофе»; 29 декабря (первый выходной) — 63; 31 декабря — 51; «урожай» 2 января составил 53 пьяных водителя; 3 января — 63.
Водителей, которые пойманы на правонарушении повторно, ждёт уголовная ответственность. В перечне наказаний предусмотрены крупные штрафы, принудительные работы и лишение свободы. Также в последнее время суды активно применяют такую санкцию, как конфискация автомобиля, даже кредитного.