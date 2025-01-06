В Уфе прошёл новогодний турнир по фигурному катанию

Первое выступление юных фигуристок, показательные номера и поздравление Деда Мороза. Так прошёл традиционный новогодний турнир по фигурному катанию. В нём приняли участие более 100 спортсменов от четырёх лет.

Они делают свои первые шаги в большом спорте. Еще совсем неумело, но очень старательно демонстрируют программу. Новогодний турнир по фигурному катанию проходит ежегодно, и именно здесь юные спортсмены дебютируют на соревновательном уровне.

А это уже опытные фигуристки, которые знают вкус победы и имеют солидный комплект наград. Они выступили с показательными номерами. Первое полугодие у фигуристов из Башкортостана прошло насыщенно. Выступление на Всероссийских соревнованиях, выполнение новых разрядов.

А еще в 2024-м открылось новое отделение фигурного катания в Октябрьском. И если 10 лет назад эта дисциплина культивировалась лишь в Уфе и Салавате, то на сегодняшний день фигурное катание развивается в 9-ти городах республики.

Около 1000 спортсменов в нашей Республике занимается фигурным катанием. И многие из них уже входят в сборную Башкортостана, в основном это спортсмены из Уфы и Кумертау. Анжелику Евтушенко по-настоящему можно назвать звездой фигурного катания. За 6 лет в спорте она завоевала немало наград, а на нынешний год у девушки цель — звание мастера спорта.

Помимо этого, с прошлого года стало активно развиваться синхронное катание. У нашей Республики уже сформирована команда, которая в ближайшее время сможет выступать на соревнованиях.