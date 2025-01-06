В Башкирии открылась новая хоккейная коробка

В Зубово открылась новая хоккейная коробка. В рамках проекта по поддержке местных инициатив на территории центра образования «Знание» была оборудована современная ледовая площадка.
Благодаря слаженной работе жителей села удалось реализовать идею, которая стала новогодним подарком для юных спортсменов. Хоккейная зона дополнена раздевалкой, специальной разметкой, созданы все условия для комфортных тренировок.
На новой площадке школьники смогут развивать спортивные навыки, а жители — собираться для активного отдыха. Хоккейная коробка готова к встрече первых игроков и зрителей. Добавим, что на минувшей неделе в уфимском районе оборудовали еще хоккейную коробку.