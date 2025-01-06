В Башкирии открылась новая хоккейная коробка

В Зубово открылась новая хоккейная коробка. В рамках проекта по поддержке местных инициатив на территории центра образования «Знание» была оборудована современная ледовая площадка.

Благодаря слаженной работе жителей села удалось реализовать идею, которая стала новогодним подарком для юных спортсменов. Хоккейная зона дополнена раздевалкой, специальной разметкой, созданы все условия для комфортных тренировок.