Стали известны обстоятельства отравления туристов на базе отдыха в Башкирии
Стали известны подробности отравления туристов на базе отдыха
в Октябрьском.
Напомним, в новогодние праздники с жалобами на недомогание и симптомы
ротавирусной инфекции к врачам обратились 15 туристов, которые проводили выходные
на горнолыжном комплексе. Среди пострадавших были гости из Москвы.
Специалисты Роспотребнадзора по Башкирии провели лабораторные
исследования. Удалось выяснить, что туристы почувствовали недомогание после
употребления угощений, которые база отдыха предоставила как праздничные.
Сами отдыхающие пожаловались на неблагоприятные условия
проживания, а также наличие грызунов на территории базы.
Если информация подтвердится и будут выявлены нарушения, юридическому лицу дадут рекомендации и предписания по их устранению.
пресс-служба Управления Роспотребнадзора РБ
Учредитель базы отдыха Ирек Насибуллин в разговоре с корреспондентами ИА «Башинформ» отметил, что ранее подобных инцидентов с отдыхающими тут не возникало.
Много лет мы уже работаем, и до этого проблем с мышами не возникало. Ежемесячно проводим дератизацию, в последний раз в декабре территорию от грызунов обрабатывали. И вот в СМИ появляется информация, что 15 человек — 8 взрослых и 7 детей отравились гусем и сырами, которыми мы всех гостей угощаем. Этих гусей на Новый год на базе съело около 250 отдыхающих, и больше ни от кого претензий не поступало. В жалобе было сказано, что людей рвало и поносило, но при этом в течение всех трех дней они активно отдыхали, дважды ходили в баню, ездили на лошадях до домика Деда Мороза почти в двух километрах от комплекса, катались на санях. У нас есть записи с камер видеонаблюдения со звуком, мы можем их предоставить в случае необходимости. То есть их поведение ничем не напоминало поведение больных, хотя они утверждают, что чуть ли не пластом лежали. Все происходило в обычном режиме. Здесь постоянно работает медик, и за эти дни к нему никто с жалобами также не обращался, в местную больницу никто не приходил. Но когда наступил последний день отдыха, они сказали, что им здесь не понравилось, опять же, пожаловались на мышей. На предложение администрации подать письменную жалобу они ответили отказом, пригрозив последствиями. Ну и, соответственно, к нам приехали из Роспотребнадзора и Следкома с проверкой. По ее предварительным результатам серьезных претензий у ведомств не возникло. Для меня принципиально важно, чтобы клиенты были довольны, и при возникновении тех или иных проблем я сразу подключаюсь, стараюсь все решить, однако здесь сразу все «в штыки» пошло.
Ирек Насибуллин
Ситуация находится на контроле надзорных органов и министерства предпринимательства и туризма РБ.
Вопросами сервиса, конечно, надо заниматься. Это огромная работа, нужен постоянный контроль. Поэтому и с руководством, и с администратором, и с сотрудниками базы мы сегодня общались — все готовы, если есть какие-то ошибки, их исправить. Есть, над чем работать, понятно, что здесь рядом лес, и может возникнуть такая ситуация, как пишут в соцсетях. С другой стороны, эта база отдыха в республике считается одной из лучших, и впервые за 15 сезонов с 2009 года такой инцидент возник. Будем выяснять.