В музее Кушнаренково появились новые трофеи из зоны СВО

В Кушнаренковском историко-краеведческом музее появились новые артефакты из зоны СВО. Их передали сами бойцы. Экспонаты привез глава администрации района.

Этот дрон принадлежал противнику и был сбит кушнаренковцами. «Разведчика» засекли, когда тот наворачивал круги возле их базы. Его нейтрализовали из автомата Калашникова.

Глава администрации ездил недавно на передовую. Отправился в зону СВО с республиканским гуманитарным конвоем, сопровождал фуры из района. Марат Латыпов каждый раз старается лично доставлять бойцам гуманитарную помощь. Домой возвращается не с пустыми руками – из зоны СВО он привозит различные артефакты.

В этот раз бойцы передали через главу сразу несколько значимых предметов. Тут и бронежилеты, и патроны, и гранатометы, и ящики для боеприпасов. Особенно интересны трофейные экспонаты. Привезенные прямо с поля боя вещи и оружие привлекают своей историей.