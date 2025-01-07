В Уфе прошло соревнование по лыжным гонкам «Рождественская ёлка»

Сегодня в Уфе прошло открытое соревнование по лыжным гонкам «Рождественская ёлка». Это мероприятие проводится уже много лет. Особенно популярным оно стало в последние годы, когда забег сделали костюмированным.

В этом году на лыжню вышли более 300 спортсменов. Первыми по традиции стартовали любители лыжного спорта в костюмах. Участники выбрали разные образы от тигренка до елки. Также на дистанции можно было увидеть эльфов, фей, Снегурочек и Деда Мороза. Они преодолели на специально подготовленной трассе в один километр. Затем на старт вышли участники семейного забега. На финише всех спортсменов ждали эксклюзивные медали.