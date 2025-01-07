В Уфе прошёл рождественский заплыв моржей

Минусовая температура для них не помеха. Уфимские моржи совершили рождественский заплыв. В честь праздника любители зимнего плавания традиционно собрались в парке Якутова. По словам участников мероприятия, таким образом по прошествии затяжных выходных они заряжаются энергией холода и готовятся к рабочим будням.

Всего в клубе зимнего плавания «Белая куница» города Уфы состоит порядка одной тысячи человек. В рождественских купаниях участвовали порядка 100 пловцов.