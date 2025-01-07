В Уфе состоялся отчётный концерт по воздушной акробатике

В Уфе акробаты подвели итоги года традиционным отчётным концертом. В нем выступили около 100 воспитанниц спортклуба по воздушной акробатике. Свои номера подготовили призеры межрегиональных турниров и новички, недавно увлёкшиеся этой дисциплиной.

Номером в исполнении тренеров открыли это мероприятие. Квартет педагогов спортивного клуба по воздушной акробатике задействовали одновременно и полотна, и кольца. Сестры Карина и Самира Байтурины успевают и тренировать юных гимнасток, и выступать на всероссийских соревнованиях. Карина первой пришла в этот спорт. И уже больше пяти лет является наставником нескольких групп детской и юношеской возрастных категорий. Самира увлеклась воздушной акробатикой глядя на успехи сестры.

Свои показательные номера спортсменки готовили с начала сезона. Всего в этот день зрители увидели до 20 танцевальных номеров разной сложности. Выступали юные акробатки в парах, по трое или в группах.

В воздушной акробатике упражнения выполняются на кольцах или полотнах на высоте. Как правило, уже опытные спортсменки используют на тренировках и соревнованиях всю высоту снаряда – от восьми до десяти метров.