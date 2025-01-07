В Стерлибашевском районе открыли хоккейный корт

Идея построить спортивную площадку пришла от уроженца села Янгурча, предпринимателя Азата Фахриева, который заметил, как мальчишки скользят по льду замёрзшей реки Уршак. Открытие стало новогодним подарком для сельчан.

После официальной церемонии между взрослыми командами «Варяг» из Стерлитамака и сборной Стерлибашевского района, а также между юными хоккеистами провели товарищеский матч. Теперь в центр сбегается детвора и любители покататься на коньках. Хорошее освещение позволяет тренироваться и вечером.