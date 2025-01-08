В Башкирии помогли косуле, которая упала в ущелье

В Кармаскалинском районе помощь спасателей потребовалась косуле. Несчастное животное провалилось в ущелье.
Инцидент произошёл недалеко от туристической базы. Отдыхающие заметили застрявшее в ущелье животное, но решили не рисковать и сразу обратились к спасателям. Специалисты аккуратно спустились в ущелье, поместили травмированную косулю на мягкие носилки и благополучно вытащили на поверхность. Животное передали ветеринарам.
Специалисты напомнили: из-за боли и стресса, пострадавшие дикие животные могут вести себя непредсказуемо. Попытка, самостоятельно помочь им может лишь ухудшить ситуацию, привести к травмам. В таких случаях правильнее всего позвонить спасателям по номеру 112.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.