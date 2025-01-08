В Башкирии помогли косуле, которая упала в ущелье

Инцидент произошёл недалеко от туристической базы. Отдыхающие заметили застрявшее в ущелье животное, но решили не рисковать и сразу обратились к спасателям. Специалисты аккуратно спустились в ущелье, поместили травмированную косулю на мягкие носилки и благополучно вытащили на поверхность. Животное передали ветеринарам.