В Учалах устранили все коммунальные аварии

Из-за высокого износа и частых порывов на этом участке в Учалах уже запланировано строительство водовода по поручению Главы Башкирии. Проведены соответствующие конкурсные процедуры и определена подрядная организация. В течение 2025 года будут выполнены все работы, ход которых поручено контролировать правительству в лице заместителя премьер-министра Рустема Газизова.