В Учалах устранили все коммунальные аварии

Накануне, 7 января, в Учалах возникли коммунальные аварии. В администрации Учалинского района сообщили о полной ликвидации всех неполадок.
Ремонтная бригада работала вплоть до утра 8 января. Холодное водоснабжение в Учалах полностью восстановлено к 05:00 8 января.
Также, 7 января, в Учалах зарегистрирована еще одна коммунальная авария. Произошел порыв участка тепловых сетей на ул. Башкортостана. Несколько многоквартирных домов остались без горячей воды и отопления. По состоянию на утро 8 января, все аварийно-восстановительные работы в Учалах завершены.
Из-за высокого износа и частых порывов на этом участке в Учалах уже запланировано строительство водовода по поручению Главы Башкирии. Проведены соответствующие конкурсные процедуры и определена подрядная организация. В течение 2025 года будут выполнены все работы, ход которых поручено контролировать правительству в лице заместителя премьер-министра Рустема Газизова.
Кроме того, уже в 2026 году в Учалах планируется капитально отремонтировать существующий водовод протяженностью 1,3 км.
Фото: администрация Учалинского района.