В Учалах устранили все коммунальные аварии

Накануне, 7 января, в Учалах возникли коммунальные аварии. В администрации Учалинского района сообщили о полной ликвидации всех неполадок.

Фото №1 - В Учалах устранили все коммунальные аварии

7 января из-за порыва на третьей нитке водовода в Учалах отключили холодное водоснабжение. Сразу после обнаружения места порыва рабочие МУП «Учалыводоканал» приступили к ремонтным работам по устранению порыва. Информация о местах и времени подвоза воды была оперативно опубликована на сайте администрации района.

Алик Салахутдинов, первый замглавы администрации Учалинского района

Ремонтная бригада работала вплоть до утра 8 января. Холодное водоснабжение в Учалах полностью восстановлено к 05:00 8 января.

Также, 7 января, в Учалах зарегистрирована еще одна коммунальная авария. Произошел порыв участка тепловых сетей на ул. Башкортостана. Несколько многоквартирных домов остались без горячей воды и отопления. По состоянию на утро 8 января, все аварийно-восстановительные работы в Учалах завершены.

Из-за высокого износа и частых порывов на этом участке в Учалах уже запланировано строительство водовода по поручению Главы Башкирии. Проведены соответствующие конкурсные процедуры и определена подрядная организация. В течение 2025 года будут выполнены все работы, ход которых поручено контролировать правительству в лице заместителя премьер-министра Рустема Газизова.

Кроме того, уже в 2026 году в Учалах планируется капитально отремонтировать существующий водовод протяженностью 1,3 км. 

Фото: администрация Учалинского района.

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