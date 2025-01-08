Из Уфы в зону СВО после отпуска проводили бойцов батальона им. Салавата Юлаева

Возвращаются к боевым братьям. Бойцы добровольческого батальона имени Салавата Юлаева после краткосрочного отпуска вновь отправились в зону проведения специальной военной операции. Во время отдыха ребята встретили Новый год в кругу родных и близких, кто-то даже успел прочитать никах со вторыми половинками.

Проводить юлаевцев приехали их семьи, друзья и коллеги. Во время торжественного построения в фойе спортивного комплекса «Уфа-Арена» было отмечено, что 2025 год указом Главы Башкортостана Радия Хабирова объявлен Годом поддержки участников СВО и их семей. Республика будет продолжать отправлять гуманитарную помощь, ударные дроны и всю необходимую технику нашим подразделениям до тех пор, пока все они не вернутся с победой домой.