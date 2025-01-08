В Уфе организовали праздник для детей участников СВО

Заботятся о детях, пока их отцы защищают Родину. Башгосфилармония имени Хусаина Ахметова и башкирский филиал фонда «Защитники Отечества» организовали праздник для детей участников СВО. На новогоднее и рождественское представление пригласили семьи военнослужащих со всей республики.

В фойе Дед Мороз и Снегурочка провели игры и конкурсы для ребят, и все вместе они зажгли новогодними огнями лесную красавицу. После юных зрителей ждало новогоднее театрализованное представление. Также в праздничный день никто не остался без подарков, которые собрали сотрудники филармонии.