В Башкирии проверяют горнолыжный комплекс после жалобы туристов

Журналистам сегодня рассказали подробности произошедшего на горнолыжном комплексе «Уязы-Тау» рядом с городом Октябрьским. После жалоб московских туристов, которые, по их словам, отравились во время новогодних каникул, на базу отдыха выехали специалисты Роспотребнадзора. О предварительных выводах проверяющих и о том, что конкретно не понравилось столичным гостям, – в нашем сюжете.

Большая группа туристов в составе 15 человек 31 декабря заезжает на базу отдыха «Уязы-Тау». Это семьи с детьми преимущественно из Уфы. Среди них и гости из Москвы, которые позже опубликуют в социальных сетях видео с негативными отзывами.

Со слов туристов, дети в возрасте от трех до 12 лет спустя сутки пребывания подхватили ротавирус. Причиной заболевания они считают праздничное угощение, которое им в качестве презента во время заселения предоставила база отдыха. В жалобе также было отмечено, что людей рвало, они испытывали проблемы с ЖКТ. При этом никто к врачам не обращался – как к медику горнолыжного комплекса, так и в местную больницу. Это нам по телефону подтвердили и в Минздраве республики.

Получается, туристы сами себе поставили диагноз. При этом их поведение ничем не напоминало поведение больных людей, недоумевает собственник горнолыжного комплекса. По его словам, все три дня пребывания группа туристов, в том числе гости из Москвы, активно отдыхали: два раза ходили в баню, ездили на лошадях, катались на санях. Об этом свидетельствуют записи, сделанные камерами видеонаблюдения.

Что касается мышей, подобных проблем раньше не возникало, говорят представители базы отдыха. Ежемесячно здесь проводят дератизацию, в последний раз территорию от грызунов обрабатывали в декабре. Но учитывая, что комплекс находится рядом с лесом, представитель собственника допускает что серые обитатели могли проникнуть в жилой корпус. В будущем этому вопросу будут уделять ещё больше внимания. Свою оценку, в том числе заведениям общественного питания предстоит дать и региональному Роспотребнадзору, специалисты которого выехали накануне с проверкой.

Отсутствие маркировки дезинфицирующих средств на уборочных вёдрах и ряд других мелких нарушений зафиксировали проверяющие. Чего-то серьёзного они не обнаружили. Ситуация находится на контроле Министерства предпринимательства и туризма республики. Глава ведомства лично общалась и с руководством, и с сотрудниками базы. Все готовы, если есть какие-то ошибки, исправить их.

Этот инцидент не назовешь инцидентом, раздули из мухи слона. Но он, конечно, нанес репутационный вред туризму Башкортостана. Сейчас я уже не знаю, кто заказывает, может. Мы сейчас находимся в условиях конкуренции. Если туристы здесь получили какой-то урон, я как министр приношу извинения, говорю: извините, это наше гостеприимство, мы умеем встречать гостей. То, что случилось, очень неприятно. Но оно не стоит того, чтобы раздувать и говорить обо всем Башкортостане. Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

В Башкортостане 14 горнолыжных курортов. Они входят в 10 лучших в Российской Федерации и по посещаемости, и по уровню обслуживания. «Уязы-Тау» среди туристов пользуется большой популярностью. Удивлены недовольством московских гостей и жители республики, для которых горнолыжка стала постоянным местом активного отдыха.