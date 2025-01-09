В Уфе в ТЦ провели мастер-класс по оказанию первой помощи

В уфимском торговом центре организовали мастер-класс по оказанию первой помощи в случае остановки сердца и дыхания. Мероприятие провели сотрудники учебно-методического центра Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.
В первую очередь они рассказали о правиле трех «П»: посмотреть, почувствовать, послушать. Таков алгоритм действий при проверке наличия дыхания. Если оно отсутствует, то пострадавшему срочно делают сердечно-легочную реанимацию. Отработать технику выполнения мог каждый на специальных манекенах.
Провели и мастер-класс по пожарной безопасности. Сотрудники и посетители торгового центра узнали, как вести себя при возгорании, какие бывают огнетушители и как ими пользоваться. Особое внимание специалисты уделили средствам спасения из задымленной среды – самоспасателям. Также рассказали и о пользе установки автономного пожарного извещателя.