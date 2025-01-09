В Башкирии ожидается потепление +2°С

В Башкирии в ближайшие три дня ожидается потепление до +2°С. Согласно данным Башгидрометцентра, сегодня, 9 января, в регионе возможны снег и мокрый снег, местами метель и гололед. Ветер южный, юго-западный, с порывами на отдельных участках. Температура воздуха варьируется от 0 до -5°С.
В пятницу, 10 января, прогнозируется снег и мокрый снег, ночью возможен гололед, а также налипание мокрого снега на деревьях и проводах. На дорогах сохранятся снежные заносы и гололедица. Ночью температура составит -2 до -7°С, днем - от +1 до -4°С.
В субботу, 11 января, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер останется юго-западным и южным, умеренным. Ночью температура будет колебаться от -1 до -6°С, местами до -11°С, днем ожидается +2 до -3°С.