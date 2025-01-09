В Башкирии ожидается потепление +2°С

В Башкирии в ближайшие три дня ожидается потепление до +2°С. Согласно данным Башгидрометцентра, сегодня, 9 января, в регионе возможны снег и мокрый снег, местами метель и гололед. Ветер южный, юго-западный, с порывами на отдельных участках. Температура воздуха варьируется от 0 до -5°С.