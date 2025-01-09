В небе над Башкирией будет светить Венера

А это значит, что это лучшее время для её наблюдения, поскольку продолжительность её видимости будет наибольшей — 4,5 часа. И после захода Солнца она будет видна высоко над горизонтом в созвездии Водолея, на высоте 25 градусов. В начале месяца она заходит в половине десятого вечера, в конце — в половине одиннадцатого.

представители Уфимского планетария