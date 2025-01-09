В небе над Башкирией будет светить Венера

Жители Башкирии смогут понаблюдать за Венерой на ночном небе. Об этом рассказали в Уфимском планетарии.
Весь январь у планеты отличная видимость. Венеру можно наблюдать по вечерам над западным горизонтом.
10 января в 09:41 по местному времени Венера максимально удалится от Солнца на небосводе к востоку — на 47 градусов, то есть будет находиться в наибольшей восточной элонгации.
Из-за двойной видимости Венеры, утром или вечером, в древности её принимали за две разные планеты и называли «Вечерней звездой» и «Утренней звездой». В Древней Греции Утреннюю звезду называли «Фосфорос», что значит «несущая свет», а Вечернюю звезду — «Гесперос» — «Звезда вечера». Когда же поняли, что это одна и та же планета, назвали её Афродитой — богиней любви. У римлян эту богиню называли Венерой.
Фото: Уфимский планетарий.