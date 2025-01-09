В небе над Башкирией будет светить Венера

Жители Башкирии смогут понаблюдать за Венерой на ночном небе. Об этом рассказали в Уфимском планетарии.

Фото №1 - В небе над Башкирией будет светить Венера

Весь январь у планеты отличная видимость. Венеру можно наблюдать по вечерам над западным горизонтом.

10 января в 09:41 по местному времени Венера максимально удалится от Солнца на небосводе к востоку — на 47 градусов, то есть будет находиться в наибольшей восточной элонгации.

А это значит, что это лучшее время для её наблюдения, поскольку продолжительность её видимости будет наибольшей — 4,5 часа. И после захода Солнца она будет видна высоко над горизонтом в созвездии Водолея, на высоте 25 градусов. В начале месяца она заходит в половине десятого вечера, в конце — в половине одиннадцатого.

представители Уфимского планетария 

Из-за двойной видимости Венеры, утром или вечером, в древности её принимали за две разные планеты и называли «Вечерней звездой» и «Утренней звездой». В Древней Греции Утреннюю звезду называли «Фосфорос», что значит «несущая свет», а Вечернюю звезду — «Гесперос» — «Звезда вечера». Когда же поняли, что это одна и та же планета, назвали её Афродитой — богиней любви. У римлян эту богиню называли Венерой.

Фото: Уфимский планетарий. 

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