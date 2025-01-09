Под Уфой раскрыли подпольное производство «незамерзайки»

В Уфимском районе обнаружили нелегальный цех по производству опасной «незамерзайки». Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, 47-летний житель наладил это производство в деревне Николаевка, используя метиловый спирт.

Подозреваемый собирался продавать эту опасную жидкость зимой, но был задержан во время реализации первой партии. В ходе операции полицейские изъяли 2500 литров готового продукта и 12 тысяч пустых бутылок. Также выяснилось, что двое его соучастников являются иностранцами и находятся в России нелегально.