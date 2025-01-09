В Буздяке и Давлеканово появились новые «Башкирские дворики»

Новые «Башкирские дворики» появились в селе Буздяк и Давлеканово. На прямую линию к главе региона обратились жители с просьбой облагородить придворовые территории. По поручению Радия Хабирова на месте пустырей и свалки построили современные площадки, уложили новый асфальт, смонтировали системы освещения, видеонаблюдения и не только.

Подтягивания на турнике теперь вполне по силам, даются и упражнения на кольцах – путь к спортивным рекордам начинается на новой площадке, а раньше здесь был пустырь. Новый «Башкирский дворик» появился у жителей Буздяка после обращения к главе региона во время прямой линии.

По правде говоря, я даже не ожидал. Для меня это был как гром среди ясного неба. Мне позвонили, сказали, наше обращение прошло. Наш двор находится при въезде в Буздяк, это, можно сказать, лицо Буздяка. И уже не стыдно даже перед гостями. От лица жителей наших домов хочу выразить огромную благодарность Радию Фаритовичу, его команде за такую оперативную помощь в решении этого нашего вопроса. Азат Галеев, житель с. Буздяк

По программе с мая по октябрь установили системы освещения и видеонаблюдения, смонтировали бордюры, уложили новый асфальт, нанесли разметку и озеленили территорию. Все по согласованию с сельчанами. На реализацию основная часть финансирования выделяется из регионального бюджета – это 94%, муниципалитеты вкладывают пять процентов, и один – сами жители.

Оценили новый дворик и жители Давлеканово. Они вспоминают: раньше ребята добирались до школы через грязь и ямы. Сейчас дороги в порядке, а на двух современных площадках играет детвора.

Сейчас очень удобно, а раньше всегда были лужи прям по колено. Теперь очень интересно и много где можно поиграть с друзьями. Артём Шевченко, житель г. Давлеканово

Тут сараи были, собаки, чего только не было. Парковочных мест вообще не было, здесь все в грязи было, все в грязи, мучились. Мы рады всему, что они здесь нам произвели, чистоту, порядок навели. Деревья вот даже посадили, как мы хотели. Станислав Хисамутдинов, житель г. Давлеканово

На благоустройство ушло 5 месяцев. Основная сложность, по словам подрядчиков, – летняя непогода, поэтому работы хоть и затянулись, но завершили их в срок.

Территория является очень значимой для нашего города. Как вы видите, здесь у нас две школы, четвертая школа, начальная школа. То есть хотелось, чтобы эта территория у нас была наиболее благоустроена, так как много детей тут каждый день проходит. Руслан Рашитов, заместитель главы администрации г. Давлеканово