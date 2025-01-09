В Буздяке и Давлеканово появились новые «Башкирские дворики»

Новые «Башкирские дворики» появились в селе Буздяк и Давлеканово. На прямую линию к главе региона обратились жители с просьбой облагородить придворовые территории. По поручению Радия Хабирова на месте пустырей и свалки построили современные площадки, уложили новый асфальт, смонтировали системы освещения, видеонаблюдения и не только.
Подтягивания на турнике теперь вполне по силам, даются и упражнения на кольцах – путь к спортивным рекордам начинается на новой площадке, а раньше здесь был пустырь. Новый «Башкирский дворик» появился у жителей Буздяка после обращения к главе региона во время прямой линии.
По программе с мая по октябрь установили системы освещения и видеонаблюдения, смонтировали бордюры, уложили новый асфальт, нанесли разметку и озеленили территорию. Все по согласованию с сельчанами. На реализацию основная часть финансирования выделяется из регионального бюджета – это 94%, муниципалитеты вкладывают пять процентов, и один – сами жители.
Оценили новый дворик и жители Давлеканово. Они вспоминают: раньше ребята добирались до школы через грязь и ямы. Сейчас дороги в порядке, а на двух современных площадках играет детвора.
На благоустройство ушло 5 месяцев. Основная сложность, по словам подрядчиков, – летняя непогода, поэтому работы хоть и затянулись, но завершили их в срок.
Смех детей и улыбки взрослых – главный показатель того, что жильцы довольны. Теперь им остается беречь полученные дворики. Для жителей республики программа – одна из самых востребованных, поэтому ее продолжат и в этом году.