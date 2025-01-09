В Уфе пожарные вытащили двоих людей из горящей коммуналки

В Уфе пожарные спасли двоих людей во время возгорания в коммунальной квартире на улице Рыбакова. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и вытащили мужчину и женщину из горящего помещения.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Женщину после осмотра врачами отпустили домой. Площадь пожара составила 8 кв.м. При эвакуации, еще десять человек успели выбраться самостоятельно до прибытия спасателей.