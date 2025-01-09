В Башкирии инспекторы ГАИ пресекли опасные развлечения

Сотрудники ГАИ региона пресекли рискованные новогодние развлечения. По информации пресс-службы МВД по Башкирии, во время праздников в деревне Амзибаш Калтасинского района инспекторы ДПС остановили снегоход, которым управлял 23-летний житель Нефтекамска без водительских прав. Кроме того, он перевозил ребенка на тюбинге, привязанном к снегоходу. На нарушителя составили протокол. Ему грозит штраф в 5 тысяч рублей.