Врачи Башкирии помогли пациенту с расплавлением желчного пузыря

В Ишимбае спасли 62-летнего пациента с гнойным расплавлением желчного пузыря. Подробности рассказали в министерстве здравоохранения.
Мужчину доставили в больницу с сильными болями в правом боку. Оказалось, недомогание вызвано осложнениями желчнокаменной болезни и острым гангренозным воспалением желчного пузыря.
Хирурги провели обследование, а после лапароскопическую операцию. Врачи удалили желчный пузырь вместе с камнями. У пациента было сильное воспаление, разрушение желчного пузыря, а также скопление гноя. От возникшего воспаления желчный пузырь на момент операции был в два раза больше обычных размеров, он достигал 13 см в длину и 6 см в ширину.
После операции состояние пациента стабилизировалось, его анализы пришли в норму. Сейчас мужчина продолжает находиться под наблюдением врачей.
Фото: министерство здравоохранения РБ.