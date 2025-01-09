Врачи Башкирии помогли пациенту с расплавлением желчного пузыря

Хирурги провели обследование, а после лапароскопическую операцию. Врачи удалили желчный пузырь вместе с камнями. У пациента было сильное воспаление, разрушение желчного пузыря, а также скопление гноя. От возникшего воспаления желчный пузырь на момент операции был в два раза больше обычных размеров, он достигал 13 см в длину и 6 см в ширину.