В Башкирии 9-летний мальчик едва не стал жертвой мошенников

В Белорецком районе 9-летний мальчик едва не стал жертвой мошенников. Об этом рассказали в МВД.

В полицию обратился 36-летний отец ребёнка, который рассказал, что его сына обманули в игре. Пока взрослые спали, мальчик играл в телефонную игру. Вскоре в мессенджере с ним связался якобы бот игры, который предложил приобрести валюту внутри игры. Для этого «бот» попросил мальчика войти в банковское приложение родителей и сообщить коды, которые приходят на телефон.

Мальчик успел перевести со счета отца 25 тысяч рублей себе на телефон, однако вовремя одумался и прекратил переписку. Он рассказал о случившемся семье. К счастью, материальный ущерб семье причинен не был.