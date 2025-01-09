Волонтёры Бижбулякского района плетут масксети для бойцов СВО

Более трех тысяч масксетей для передовой. Активисты волонтёрского движения «Всё для фронта» из Бижбулякского района не намерены сбавлять обороты и продолжат в 2025 году помогать своим землякам. Эта поддержка заключается не только в плетении маскировочных сетей для нужд специальной военной операции.

Именно с изготовления таких поясов с наполнением из овечьей шерсти начинали свою волонтёрскую деятельность активисты команды «Единое сердце». Сегодня они производят более 25 разновидностей продукции для нужд бойцов специальной военной операции. Носилки, розжиг для полевых условий, печи-буржуйки и даже такие изделия для госпиталей, как противопролежневые подушки. Но всё же один из основных продуктов, который женщины поставляют на передовую, – это маскировочные сети.

Только в команде «Единое сердце» 26 активистов. Всего же по району в волонтёрстве задействованы порядка 500 человек. Проблем с недостатком рабочих рук не наблюдается, периодически возникают трудности с нехваткой материала для производства масксетей. Так, в 2023-м году бижбулякские мастерицы даже обратились на прямую линию Главы Башкортостана, рассказав, что готовы плести еще больше, но не хватает средств на приобретение расходных материалов.