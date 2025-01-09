«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» на выезде

Юлаевцы проиграли на выезде казанскому «Ак Барсу» – 1:5. Четыре гола хозяева льда забили, имея численное преимущество. Ключевым аспектом матча стала недисциплинированность игроков уфимской команды.
Всего в матче хоккеисты «Салавата» заработали 39 минут штрафа. У юлаевцев в Казани отличился только Артем Набиев в третьем периоде. Это «зеленое дерби» стало четвертым в сезоне. Сейчас счет по победам между командами 2:2.
Следующую игру уфимцы проведут также на выезде завтра, 10 января, против нижнекамского «Нефтехимика». Прямую трансляцию поединка покажет телеканал БСТ.