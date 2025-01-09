«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» на выезде

Всего в матче хоккеисты «Салавата» заработали 39 минут штрафа. У юлаевцев в Казани отличился только Артем Набиев в третьем периоде. Это «зеленое дерби» стало четвертым в сезоне. Сейчас счет по победам между командами 2:2.