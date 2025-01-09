В Уфе задержали организаторов массовой драки у бара

Кировский районный суд постановил арестовать участников крупного конфликта, произошедшего в центре города. Инцидент случился 6 января у одного из заведений Уфы. Группа молодых людей попыталась пройти в бар, но охрана не допустила их внутрь. В ответ гости напали на сотрудников заведения.