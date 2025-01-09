В Башкирии в Кушнаренково построили новую поликлинику

Подарком на Новый год жителям села Кушнаренково стало открытие новой трехэтажной поликлиники, рассчитанной на 320 посещений в смену. Штат специалистов укомплектован, а кабинеты оснащены современным оборудованием. Объект возвели в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Сегодня медучреждение в рамках рабочей поездки посетил Глава Башкортостана. Радий Хабиров осмотрел ряд кабинетов, пообщался с врачами и пациентами. По словам медработников, в новой поликлинике созданы комфортные условия для их работы и приема больных.
Общая площадь объекта составляет порядка 5 тыс. квадратных метров. На строительство было потрачено более полумиллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета. Детское отделение изолировано от блока взрослого.