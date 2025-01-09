В Башкирии в Кушнаренково построили новую поликлинику

Здесь очень хорошо, две вещи мне очень понравились. Ну понятно, поликлиника — это то, что мы сделали. Также здесь достаточно врачей, есть узкие специалисты. Молодые ребята, кстати, работают. И второе — диспансеризация. Очень серьезно относятся к диспансеризации. А это, мне кажется, важнейшая часть заботы о людях и, прежде всего, людей о себе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан