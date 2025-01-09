В Уфе мошенника приговорили к четырем годам лишения свободы

В Уфе курьера мошеннической схемы «Ваш родственник в ДТП» приговорили к четырем годам лишения свободы. Установлено, что 20-летний житель Кармаскалинского района забирал деньги у обманутых и отправлял их своим нанимателям. Молодой человек обманул шестерых пожилых людей на 3,4 млн рублей, оставляя себе около 100 тыс. рублей в качестве «вознаграждения».