Художница из Башкирии пишет уникальные картины на бересте

Художница из Аскинского района пишет картины на бересте. Её деревенские пейзажи, берёзовые рощи, изображения лесных зверей и птиц известны не только на малой родине. Многие работы разошлись по стране, уехали за рубеж. Она работает в одной команде с дочерью.

Вместо холста — береста. По словам мастерицы, у березовой коры такой цвет и структура, что фантазия сама начинает работать. Затемнения, полоски, узелки на такой основе становятся уникальным фоном для любой картины и хорошо вплетаются в сюжеты. Самая большая композиция исполнена на цельном куске размером два метра на метр.

Бересту художница заготавливает сама, это довольно кропотливый процесс. Ей помогает в этом дочь, тоже, как и мама, мастерица березовых дел. Снимают слой коры на лесных делянках. Два года береста лежит под прессом. Затем убирают верхний слой для получения красивой фактуры, режут на разные куски и прикидывают, для каких картин они подойдут.

Кроме того, мастерица в этом году начала вести уроки по черчению. Двадцать пять лет она преподавала этот предмет в школе. Гульсияр Сагитова хочет помочь детям подготовиться к поступлению в вузы. К ней недавно начал ходить шестиклассник Дамир Гафаров. Он хочет стать архитектором.