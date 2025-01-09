Новая поликлиника и роботы на ферме: Радий Хабиров посетил Кушнаренковский район

Подарком на Новый год жителям села Кушнаренково стало открытие новой трехэтажной поликлиники, рассчитанной на 320 посещений в смену. Штат специалистов укомплектован, а кабинеты оснащены современным оборудованием. С врачами и пациентами встретился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Этот новый аппарат — гордость врачей-рентгенологов. Раньше использовали более простую модель. Теперь могут не только получить более качественные снимки, но и обследовать пациентов в динамике.

Больше возможностей теперь и у хирургов. Процедуры, ради которых сельчанам приходилось ездить в Республиканскую больницу, теперь можно сделать в новом медучреждении. Зиля Сибаева, заведующая рентгенологическим отделением Кушнаренковской центральной районной больницы

Площадь поликлиники, построенной в рамках национального проекта «Здравоохранение», составляет порядка пяти тысяч квадратных метров. На первом этаже разместились рентгенодиагностическое отделение и общие помещения.

На втором — отделения эндоскопии, женская консультация, кабинеты терапевтов и другие отделения. Третий этаж занимает физиотерапевтическое и терапевтическое отделения. Для удобства пациентов работают лифты. Радий Хабиров осмотрел кабинеты врачей, пообщался с персоналом и пациентами.

Любую болезнь проще предотвратить, чем лечить. Для этого в поликлинике открыт кабинет медицинской профилактики. За короткое время пациент проходит полную диспансеризацию, сдает анализы в отдельном процедурном кабинете. Потоки разделили для того, чтобы больные не пересекались со здоровыми людьми. Такой подход оценил и глава республики.

Здесь очень хорошо, две вещи мне очень понравились. Ну понятно, поликлиника — это то, что мы сделали. Также здесь достаточно врачей, есть узкие специалисты. Молодые ребята, кстати, работают. И второе — диспансеризация. Очень серьезно относятся к диспансеризации. А это, мне кажется, важнейшая часть заботы о людях и, прежде всего, людей о себе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По программе «Формирование комфортной городской среды» обновилась центральная площадь села Кушнаренково. В новогодние праздники общественная территория стала основным местом проведения массовых мероприятий. Радий Хабиров также осмотрел памятник истории и культуры — усадьбу Топорниных.

В 90-е годы пожар сильно повредил здание, поэтому остро стоит вопрос о реставрации этого объекта. Ремонт требуется и крыше Кушнаренковского сельхозколледжа, которому в следующем году исполняется 95 лет. Радий Хабиров отметил, что без внимания это учреждение не останется, и, возможно, какие-то решения будут приняты уже завтра на заседании Совета по среднему профессиональному образованию.

А этот электронный помощник хоть и не повар, но тоже кормит. Бурёнок. В 2019-м руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Ахсан Насибуллин получил грант по программе «Семейной животноводческой фермы» и построил роботизированную молочно-товарную ферму.

Племенные коровы айрширской породы прижились на кушнаренковской земле и в сутки дают более 16 килограммов молока. Здесь же налажено производство твёрдых и мягких сыров, которые пользуются популярностью в крупных ресторанах Уфы, Казани и Екатеринбурга.