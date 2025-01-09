Новая поликлиника и роботы на ферме: Радий Хабиров посетил Кушнаренковский район

Подарком на Новый год жителям села Кушнаренково стало открытие новой трехэтажной поликлиники, рассчитанной на 320 посещений в смену. Штат специалистов укомплектован, а кабинеты оснащены современным оборудованием. С врачами и пациентами встретился Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Этот новый аппарат — гордость врачей-рентгенологов. Раньше использовали более простую модель. Теперь могут не только получить более качественные снимки, но и обследовать пациентов в динамике.
Площадь поликлиники, построенной в рамках национального проекта «Здравоохранение», составляет порядка пяти тысяч квадратных метров. На первом этаже разместились рентгенодиагностическое отделение и общие помещения.
На втором — отделения эндоскопии, женская консультация, кабинеты терапевтов и другие отделения. Третий этаж занимает физиотерапевтическое и терапевтическое отделения. Для удобства пациентов работают лифты. Радий Хабиров осмотрел кабинеты врачей, пообщался с персоналом и пациентами.
Любую болезнь проще предотвратить, чем лечить. Для этого в поликлинике открыт кабинет медицинской профилактики. За короткое время пациент проходит полную диспансеризацию, сдает анализы в отдельном процедурном кабинете. Потоки разделили для того, чтобы больные не пересекались со здоровыми людьми. Такой подход оценил и глава республики.
По программе «Формирование комфортной городской среды» обновилась центральная площадь села Кушнаренково. В новогодние праздники общественная территория стала основным местом проведения массовых мероприятий. Радий Хабиров также осмотрел памятник истории и культуры — усадьбу Топорниных.
В 90-е годы пожар сильно повредил здание, поэтому остро стоит вопрос о реставрации этого объекта. Ремонт требуется и крыше Кушнаренковского сельхозколледжа, которому в следующем году исполняется 95 лет. Радий Хабиров отметил, что без внимания это учреждение не останется, и, возможно, какие-то решения будут приняты уже завтра на заседании Совета по среднему профессиональному образованию.
А этот электронный помощник хоть и не повар, но тоже кормит. Бурёнок. В 2019-м руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Ахсан Насибуллин получил грант по программе «Семейной животноводческой фермы» и построил роботизированную молочно-товарную ферму.
Племенные коровы айрширской породы прижились на кушнаренковской земле и в сутки дают более 16 килограммов молока. Здесь же налажено производство твёрдых и мягких сыров, которые пользуются популярностью в крупных ресторанах Уфы, Казани и Екатеринбурга.
В ходе рабочей поездки местные жители также смогли обратиться к главе республики и со своими наболевшими вопросами. Один из них касался автобусного сообщения внутри райцентра. Из-за нерентабельности маршрутов частники не хотят заниматься перевозками. Радий Хабиров отметил, что попросит региональный Минтранс и госперевозчика «Башавтотранс» решить данную проблему.