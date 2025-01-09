В Уфе провели операцию с помощью 3D-принтера

В новогодние праздники врачи Республиканского кардиоцентра спасли жизнь пациенту. В экстренном порядке мужчина поступил из города Белебей. Состояние пациента было тяжёлое. Диагноз — расслоение аорты. Врачи провели эндоваскулярную операцию по установке стент-графта. При этом, учитывая сложную анатомию, в экстренном порядке была сформирована 3D-модель аорты для более точного предоперационного планирования операции.

Её сердце болело за любимого человека. Пока все встречали Новый год и радовались выходным, за жизнь Ленара боролись врачи кардиоцентра. В тяжёлом состоянии в Уфу мужчину направили врачи белебеевской больницы.

Из-за систематического повышения давления у Ленара возникло расслоение аорты. Врачи принимают решение оперировать. Было необходимо установить эндопротез — стент-графт. Но грудная аорта имеет сложное строение с ответвлениями сосудов, которые у каждого расположены по-своему.

Медики решили прибегнуть к помощи инженеров лаборатории аддитивных технологий Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. 1 января специалисты напечатали на основе переданных им данных точную 3D-модель аорты пациента.

Подогнав таким образом стент-графт под индивидуальные особенности пациента, медики благополучно его установили. Во время операции на контрольной ангиографии визуализировалось полное восстановление просвета аорты. А 3D-модель, которую использовали для определения ответвлений сосудов, теперь пополнит полку в ординаторской. Доля экстренных операций, говорят кардиологи, значительно выросла.