Никита Богданов выиграл этап чемпионата России по мотогонкам на льду

Уфимец Никита Богданов выиграл второй этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Также в четверке лидеров оказались Дмитрий Солянников и Иван Гаврилов, представляющих центр технических видов спорта имени Кадырова.

Соревнования проходили в Каменске-Уральском. Богданов финишировал с максимальным количеством очков, и после двух этапов он опережает ближайшего соперника, представителя Тольятти Динара Валеева, на 10 очков. Третий финал личных соревнований чемпионата России пройдет в Шадринске 11 и 12 января.