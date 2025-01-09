В Башкирии стартовали учебно-тренировочные сборы для шахматистов

В Кармаскалинском районе на базе загородного клуба «Фазенда» стартовали учебно-тренировочные сборы для шахматистов. Они проходят под руководством международного гроссмейстера Павла Смирнова, который на днях выиграл в Стерлитамаке республиканский турнир по быстрым шахматам «Мемориал Алексея Литвинова».

Одни задумчиво смотрят на картинку проектора, другие делают свои ходы на доске перед глазами, третьи и вовсе как будто не здесь. Сборы шахматистов сложно понять. Со стороны. Сами участники прекрасно знают свои задачи.

На занятия под руководством международного гроссмейстера Павла Смирнова приехали больше двадцати человек. Половина из них — за счет республиканской федерации шахмат. Это те, кому предстоит выступить в феврале на первенстве России. Здесь и совсем юная Реана Кинзябулатова. И триумфаторы юношеской Спартакиады учащихся Адель Юсупова, Алексей Игнатьев. Ребята разного возраста, но это не помеха.

Стараются поддержать и родители, поощряя занятия. Сюда на сборы приехали шахматисты из разных городов и районов Башкортостана, и не только. Есть участники из российских городов.