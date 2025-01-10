В Башкирии ожидается резкое изменение погоды

В ближайшие три дня жителей Башкирии ждут резкие изменения температуры, колеблющейся от +3° до -18°С. По информации Башгидрометцентра, сегодня, 10 января, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица на дорогах. Ветер будет умеренным, юго-западным. Температура воздуха составит от +1 до -4°С.

Суббота, 11 января, пройдет без значительных осадков. Ветер сменится на южный и юго-западный, умеренный. Ночью температура опустится до -3, -8°С, на востоке может быть до -13°С, днем колебания составят от -2 до +3°С.