Врач из Уфы обманул пациентку и получил условный срок

41-летний врач из Уфы был осужден за обман пациентки на сумму 65 тысяч рублей.
Согласно данным прокуратуры Башкирии, инцидент произошел в августе прошлого года, когда женщину госпитализировали для операции. Врач, заявил, что операцию можно провести только на платной основе и запросил 65 тысяч рублей. На самом деле, пациентка имела право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС.
Правоохранительные органы задержали врача во время получения денег.
Врач признал свою вину. Октябрьский районный суд приговорил его к двум годам условного заключения с аналогичным испытательным сроком.