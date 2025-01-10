Врач из Уфы обманул пациентку и получил условный срок

41-летний врач из Уфы был осужден за обман пациентки на сумму 65 тысяч рублей.

Согласно данным прокуратуры Башкирии, инцидент произошел в августе прошлого года, когда женщину госпитализировали для операции. Врач, заявил, что операцию можно провести только на платной основе и запросил 65 тысяч рублей. На самом деле, пациентка имела право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС.