В Башкирии врачи спасли жизнь мужчине с острым инфарктом миокарда

В Салавате медики скорой помощи спасли жизнь 56-летнему мужчине с острым инфарктом миокарда. По информации министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, пациент почувствовал сильные боли за грудиной и вызвал скорую. Прибывшие врачи заметили, что он был бледен, а его пульс и дыхание учащались.

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Во время осмотра у пациента произошла остановка дыхания и развились симптомы сердечно-сосудистой недостаточности, что потребовало немедленного вмешательства. Бригадой СМП в течение 20 минут были предприняты срочные реанимационные меры — искусственная вентиляция легких и массаж сердца. Это позволило восстановить жизненно важные функции, после чего мужчину доставили в городскую больницу.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

В приемной покое, после обследования кардиолога и реаниматолога, ему провели срочную операцию по ангиопластике со стентированием коронарной артерии для восстановления кровотока.

Теперь мужчина выписан из больницы и продолжает лечение под наблюдением кардиологов.

Фото: Айрат Рахматуллин, Vk

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