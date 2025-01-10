В Башкирии врачи спасли жизнь мужчине с острым инфарктом миокарда

В Салавате медики скорой помощи спасли жизнь 56-летнему мужчине с острым инфарктом миокарда. По информации министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, пациент почувствовал сильные боли за грудиной и вызвал скорую. Прибывшие врачи заметили, что он был бледен, а его пульс и дыхание учащались.
В приемной покое, после обследования кардиолога и реаниматолога, ему провели срочную операцию по ангиопластике со стентированием коронарной артерии для восстановления кровотока.
Теперь мужчина выписан из больницы и продолжает лечение под наблюдением кардиологов.
Фото: Айрат Рахматуллин, Vk