В Башкирии врачи спасли жизнь мужчине с острым инфарктом миокарда

Во время осмотра у пациента произошла остановка дыхания и развились симптомы сердечно-сосудистой недостаточности, что потребовало немедленного вмешательства. Бригадой СМП в течение 20 минут были предприняты срочные реанимационные меры — искусственная вентиляция легких и массаж сердца. Это позволило восстановить жизненно важные функции, после чего мужчину доставили в городскую больницу.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан