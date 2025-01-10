В Башкирии жительница напала на полицейских

В Башкирии вынесли приговор женщине из Стерлитамака за нападение на полицейских. Суд установил, что в апреле 2024 года она, не согласившись с решением о своём заявлении, встретила одну из сотрудниц полиции на улице и несколько раз ударила её по руке.